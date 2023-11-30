Вибухи на Хмельниччині — стали відомі подробиці атаки

Вибухи на Хмельниччині. Ілюстративне фото: Волинь24

Шепетівку, що на Хмельниччині атакували ворожі безпілотники сьогодні вночі, 30 листопада. Жителі чули гучні вибухи у місті. Під час ворожої атаки працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Сьогодні вночі ворог атакував Хмельницьку область. Під прицілом опинилося місто Шепетівка. Місцеві телеграм-канали повідомляли про ударні БпЛА над містом.

Повідомлення про загрозу БпЛА. Фото: скриншот допису місцевого телеграм-каналу

За словами Сергія Тюріна, у місті працювали системи ППО і збили ворожі безпілотники. Однак відбулося падіння уламків на територію заводу. Постраждалих немає.

"Внаслідок їх збиття уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються", — зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА.

Подробиці атаки Шепетівки. Фото: скриншот допису Тюріна

Нагадаємо, під прицілом ворога опинилася також Вінницька область. Звуки вибухів було чути близько 04:40 під час повітряної тривоги в регіоні. Відбулася атака ворожих "шахедів".

Додамо, російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.