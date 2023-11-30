Вибухи на Хмельниччині — стали відомі подробиці атаки
Шепетівку, що на Хмельниччині атакували ворожі безпілотники сьогодні вночі, 30 листопада. Жителі чули гучні вибухи у місті. Під час ворожої атаки працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Атака Хмельниччини 30 листопада
Сьогодні вночі ворог атакував Хмельницьку область. Під прицілом опинилося місто Шепетівка. Місцеві телеграм-канали повідомляли про ударні БпЛА над містом.
За словами Сергія Тюріна, у місті працювали системи ППО і збили ворожі безпілотники. Однак відбулося падіння уламків на територію заводу. Постраждалих немає.
"Внаслідок їх збиття уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються", — зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА.
Нагадаємо, під прицілом ворога опинилася також Вінницька область. Звуки вибухів було чути близько 04:40 під час повітряної тривоги в регіоні. Відбулася атака ворожих "шахедів".
Додамо, російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.
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