Война в Украине, вероятно, зашла в тупик, — The Economist

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters

Во время полномасштабной войны, которую начала РФ против Украины, главный вопрос в новом году будет состоять в том, кто сможет быстрее восстановить свои силы для дальнейшей борьбы. Речь идет о вопросе количества человеческого ресурса.

Об этом говорится в публикации британского журнала The Economist.

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Сложный период для Украины

"К сожалению, теперь данные свидетельствуют о том, что контрнаступление Украины остановилось значительно ниже заявленной минимальной цели, и что война, возможно, действительно вступила в период военного тупика. Следующий год будет для Украины сложным, опасным периодом", — отметили в материале.

Отмечается, что из-за влажной погоды наступление Украины будет медленнее этой зимой, но некоторые атаки от небольших подразделений пехоты будут продолжаться.

Вражеские обстрелы энергетики

Также в издании подчеркивают, что Россия накапливает запасы ракет, поэтому, возможно, зимой будет вновь обстреливать энергетические объекты Украины.

"Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по оккупированному Россией Крыму с помощью небольшой поставки американских ракет ATACMS. Она также может расширить свои атаки, включив в них российскую энергосистему, частично для того, чтобы создать определенную форму сдерживания. Эти удары могут помочь украинскому боевому духу, но их стратегическое влияние, скорее всего, будет скромным", — добавили в сообщении.

Количество человеческого ресурса

Журналисты пишут, что армия РФ не имеет такое количество запланированных военных, однако имеет достаточно войска, чтобы держать линию обороны в течение лета 2024 года.

Кроме того, как отмечают в материале, у России много офицеров в запасе, однако если приобщить их к войне, это может стать для РФ политическим риском.

"Украина также должна решить, призывать ли в армию мужчин моложе 20 лет, многие из которых до сих пор избегали призыва", — отмечают в сообщении.

Напомним, ранее офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что армия РФ использует большое количество своих солдат из-за дефицита военной техники на фронте. Сейчас у россиян количество оружия стало меньше.