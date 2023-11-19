Війна в Україні, ймовірно, зайшла у глухий кут, — The Economist

Українські військові на фронті. Фото: Reuters

Під час повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України, головне питання у новому році буде полягати у тому, хто зможе швидше відновити свої сили для подальшої боротьби. Йдеться про питання кількості людського ресурсу.

Про це йдеться у публікації британського журналу The Economist.

Читайте також:

Складний період для України

"На жаль, тепер дані свідчать про те, що контрнаступ України зупинився значно нижче заявленої мінімальної мети, і що війна, можливо, справді вступила в період військового глухого кута. Наступний рік буде для України складним, небезпечним періодом", — наголосили у матеріалі.

Зазначається, що через вологу погоду наступ України буде повільнішим цієї зими, але деякі атаки від невеликих підрозділів піхоти продовжуватимуться.

Ворожі обстріли енергетики

Також у виданні наголошують, що Росія накопичує запаси ракет, тому, можливо, буде взимку знову обстрілювати енергетичні об'єкти України.

"Україна накопичує безпілотники і продовжуватиме наносити удари по окупованому Росією Криму за допомогою невеликої постачання американських ракет ATACMS. Вона також може розширити свої атаки, включивши в них російську енергосистему, частково для того, щоб створити певну форму стримування. Ці удари можуть допомогти українському бойовому духу, але їхній стратегічний вплив, швидше за все, буде скромним", — додали у повідомленні.

Кількість людського ресурсу

Журналісти пишуть, що армія РФ не має таку кількість військових, яку було заплановано, проте має достатньо війська, щоб тримати лінію оборони впродовж літа 2024 року.

Крім того, як зазначають у матеріалі, Росія має багато офіцерів в запасі, проте якщо долучити їх до війни, це може стати для РФ політичним ризиком.

"Україна також має вирішити, чи призивати до армії чоловіків молодше 20 років, багато з яких досі уникали призову", — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що армія РФ використовує велику кількість своїх солдатів через дефіцит військової техніки на фронті. Наразі в росіян кількість зброї стала меншою.