Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Новейшие комплексы РЭБ. Фото: Defense Express

Вооруженные силы России могут запустить в зоне боевых действий на территории Украины автоматизированные системы управления бригадами радиоэлектронной борьбы РБ-109А "Былина". Система объединяет в одну сеть десятки средств РЭБ и автономно управляет ими без участия человека.

Об этом сообщили в российском издании "Военное обозрение", ссылаясь на разведку Франции.

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Применение системы "Былина"

По информации спецслужб, министерство обороны РФ завершило испытание системы "Былина" и готовится массово использовать их на войне в Украине. Эти комплексы объединяют в одну сеть десятки средств РЭБ, таких, как "Леер-2" и "Леер-3", Р-330 "Житель", "Тирада-2", "Лорандит", "Диабазол", "Палантин", и координируют их работу. В состав входят пять высокопроходных грузовиков, а также оборудование жизнеобеспечения.

Новейшая система анализирует ситуацию в реальном времени, выявляет цели, выбирает лучший способ их подавления, а затем отдает команду станциям РЭБ из общей сети. Главной особенностью является то, что они действуют автономно, без участия человека.

Машинные алгоритмы должны быстро выявлять и анализировать сигналы, сравнивать их с образцами из базы данных, что упрощает подавление систем противника. Еще одним преимуществом французская разведка называет малое время задержки — это делает "Былину" эффективным инструментом для передачи разведданных между подразделениями армии России на фронте.

Любая группировка РЭБ сможет действовать сетецентрично. Она позволит более точно и эффективно применять комплексы, работающие по разным диапазонам, радиосредствам и РЛС противника.

Однако в Институте изучения войны (ISW) отметили, что информация о расположении "Былина" на территории Украины не подтверждена.

Напомним, российские войска установили ПВО у нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. У этой зоны также находится пункт военной техники.

Ранее мы писали, что оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества граждан Украины. Враг опечатывает его с примечанием "имущество военной администрации".