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Окупанти використовують опалювальний сезон для конфіскації майна українців

30 жовтня 2023 11:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти використовують опалювальний сезон для конфіскації майна українців
Російський окупант в Маріуполі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти використовують опалювальний сезон для конфіскації майна громадян України. Ворог опечатує його з приміткою "майно військової адміністрації".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр національного спротиву.

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Окупаційна адміністрація в межах підготовки до опалювального сезону проводить огляд закинутих помешкань громадян України. Після цього ворог конфісковує їх.

"Так, окупанти оглядають приміщення, власники яких не платять за комунальні послуги, адже залишили свої домівки через окупацію. Таке майно ворог опечатує з приміткою "майно військової адміністрації", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС розповіли, що в такі квартири та будинки заселяються російські окупанти. Таким чином, колаборанти допомагають армії РФ захоплювати помешкання українців.

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Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається повна неготовність до зими. У місті 156 будинків залишаються із розкритими покрівлями.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі російська влада може привласнити тисячі квартир і будинків. На вулиці та без житла вже залишилось чимало українців. 

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