Оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев

Российский оккупант в Мариуполе. Фото: росСМИ

Российские оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества граждан Украины. Враг опечатывает его с пометкой "имущество военной администрации".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Отопительный сезон на ВОТ

Оккупационная администрация в рамках подготовки к отопительному сезону проводит осмотр заброшенных помещений граждан Украины. После этого враг конфисковывает их.

"Так, оккупанты осматривают помещения, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь оставили свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с пометкой "имущество военной администрации", — говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что в такие квартиры и дома заселяются российские оккупанты. Таким образом, коллаборанты помогают армии РФ захватывать жилье украинцев.

Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе наблюдается полная неготовность к зиме. В городе 156 домов остаются с раскрытыми кровлями.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе российские власти могут присвоить тысячи квартир и домов. На улице и без жилья уже осталось немало украинцев.