Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев arrow

Оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев

30 октября 2023 11:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев
Российский оккупант в Мариуполе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества граждан Украины. Враг опечатывает его с пометкой "имущество военной администрации".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Отопительный сезон на ВОТ

Оккупационная администрация в рамках подготовки к отопительному сезону проводит осмотр заброшенных помещений граждан Украины. После этого враг конфисковывает их.

"Так, оккупанты осматривают помещения, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь оставили свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с пометкой "имущество военной администрации", — говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что в такие квартиры и дома заселяются российские оккупанты. Таким образом, коллаборанты помогают армии РФ захватывать жилье украинцев.

null
Пост Мариупольского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе наблюдается полная неготовность к зиме. В городе 156 домов остаются с раскрытыми кровлями.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе российские власти могут присвоить тысячи квартир и домов. На улице и без жилья уже осталось немало украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме