Оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества украинцев
Российские оккупанты используют отопительный сезон для конфискации имущества граждан Украины. Враг опечатывает его с пометкой "имущество военной администрации".
Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отопительный сезон на ВОТ
Оккупационная администрация в рамках подготовки к отопительному сезону проводит осмотр заброшенных помещений граждан Украины. После этого враг конфисковывает их.
"Так, оккупанты осматривают помещения, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь оставили свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с пометкой "имущество военной администрации", — говорится в сообщении.
В ЦНС рассказали, что в такие квартиры и дома заселяются российские оккупанты. Таким образом, коллаборанты помогают армии РФ захватывать жилье украинцев.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе наблюдается полная неготовность к зиме. В городе 156 домов остаются с раскрытыми кровлями.
Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе российские власти могут присвоить тысячи квартир и домов. На улице и без жилья уже осталось немало украинцев.
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