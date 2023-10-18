Напередодні зими у Маріуполі понад 150 будинків залишаються із розкритими покрівлями

Люди у Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається повна неготовність до зими. У місті 156 будинків залишаються із розкритими покрівлями.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Псевдоглава Маріуполя Олег Моргун визнав, що 156 зруйнованих окупантами багатоквартирних будинків досі залишаються із розкритими покрівлями. У міській раді наголосили, що ця цифра зменшена.

"Повну неготовність міста до зими колаборантам довелося визнати після шквалу скарг людей. Адже приховувати правду стало просто неможливо", — йдеться у повідомленні.

Квартири у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Квартири у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Жителі будинку по вулиці Гонди, 48а розповідають, що у них досі обрізані труби опалення. Росіяни не роблять обіцяний ремонт.

Квартири у Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada

Квартири у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Мешканці з мікрорайону "Східний" повідомили, що у квартирах дуже холодно, а опалення ніхто не обіцяє. Через аварійні дахи у квартирах людей відклеюються шпалери.

Квартири у Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

"Усі обіцянки окупантів про готовність до опалювального сезону виявилися черговим фейком. Маріупольцям вже другу зиму залишається сподіватися лише на теплу зиму", — йдеться у повідомленні.

Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про нову хвилю фільтрації маріупольців. За його словами, окупанти так активізувалися після нічної атаки ЗСУ по Бердянську 17 жовтня.

Також ми писали, що командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів, чи можливо звільнити тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. За його словами, перемогти Росію складно, але абсолютно реально.