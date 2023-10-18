Накануне зимы в Мариуполе более 150 домов остаются с открытыми кровлями
Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается полная неготовность к зиме. В городе 156 домов остаются с раскрытыми кровлями.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Подготовка к зиме в Мариуполе
Псевдоглава Мариуполя Олег Моргун признал, что 156 разрушенных оккупантами многоквартирных домов остаются с раскрытыми кровлями. В городском совете отметили, что эта цифра уменьшена.
"Полную неготовность города к зиме коллаборантам пришлось признать после шквала жалоб людей. Ведь скрывать правду стало просто невозможным", — говорится в сообщении.
Жители дома по улице Гонды, 48а рассказывают, что у них до сих пор обрезаны отопительные трубы. Россияне не делают обещанный ремонт.
Жители микрорайона "Восточный" сообщили, что в квартирах очень холодно, а отопление никто не обещает. Из-за аварийных крыш в квартирах людей отклеиваются обои.
"Все обещания оккупантов о готовности к отопительному сезону оказались очередным фейком. Мариупольцам уже вторую зиму остается надеяться только на теплую зиму", — говорится в сообщении.
Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новой волне фильтрации мариупольцев. По его словам, оккупанты так активизировались после ночной атаки ВСУ по Бердянску 17 октября.
Также мы писали, что командир Третьей штурмовой, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Белецкий рассказал, возможно ли освободить временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. По его словам, победить Россию сложно, но абсолютно реально.
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