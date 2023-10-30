Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Новітні комплекси РЕБ. Фото: Defense Express

Збройні сили Росії може запустити в зоні бойових дій на території України автоматизовані системи управління бригадами радіоелектронної боротьби РБ-109А "Биліна". Система об'єднує в одну мережу десятки засобів РЕБ і автономно керує ними без участі людини.

Про це повідомили у російському виданні "Военное обозрение", посилаючись на розвідку Франції.

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Застосування системи "Биліна"

За інформацією спецслужб міністерство оборони РФ завершило випробування системи "Биліна" і готується масово використовувати їх на війні в Україні. Ці комплекси об'єднують в одну мережу десятки засобів РЕБ, таких як "Леєр-2" і "Леєр-3", Р-330 "Житель", "Тирада-2", "Лорандит", "Диабазол", "Палантин", і координують їхню роботу. До складу входять п'ять високопрохідних вантажівок, а також обладнання життєзабезпечення.

Новітня система аналізує ситуацію в реальному часі, виявляє цілі, обирає найкращий спосіб їхнього придушення, а потім віддає команду станціям РЕБ із загальної мережі. Головною особливістю є те, що вони діють автономно, без будь-якої участі людини.

Машинні алгоритми мають швидко виявляти й аналізувати сигнали, порівнювати їх зі зразками з бази даних, що спрощує придушення систем противника. Ще однією перевагою французька розвідка називає малий час затримки — це робить "Биліну" ефективним інструментом для передачі розвідданих між підрозділами армії Росії на фронті.

Будь-яке угруповання РЕБ зможе діяти мережецентрично. Воно дасть змогу точніше й ефективніше застосовувати комплекси, які працюють по різних діапазонах, радіозасобах і РЛС противника.

Проте в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що інформація про розгортання "Билін" на території України не підтверджена.

Нагадаємо, російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

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