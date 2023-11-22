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Войска РФ стали проводить больше штурмовых действий, — Тарнавский

22 ноября 2023 13:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Войска РФ стали проводить больше штурмовых действий, — Тарнавский
Генерал Александр Тарнавский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне резко увеличили количество штурмовых действий. Кроме того, стало значительно больше и авиационных ударов.

Об этом сообщил командующий командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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Враг начал сбрасывать управляемые авиационные бомбы с истребителей Су-35. На Таврическом направлении в сутки было 29 авиаударов и 1 ракетный.

Генерал отметил, что потери армии РФ в живой силе значительно выросли. За сутки погиб 491 оккупант, а еще 7 сдались в плен. Украинские защитники также уничтожили 21 единицу вражеской техники, а еще 11 повредили.

"В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — добавил генерал.

Ранее мы рассказывали, что в Авдеевке Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск не осталось ни одного целого здания. Россияне цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Напомним, что на Таврическом направлении украинские военные успешно уничтожили российский бронированный штурмовик Су-25. При этом противник нанес 14 воздушных ударов в этом районе, было 30 боевых столкновений и около 959 артобстрелов.

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