Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Війська РФ стали проводити більше штурмових дій, — Тарнавський arrow

Війська РФ стали проводити більше штурмових дій, — Тарнавський

22 листопада 2023 13:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Війська РФ стали проводити більше штурмових дій, — Тарнавський
Генерал Олександр Тарнавський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни різко збільшили кількість штурмових дій. Окрім того, стало значно більше й авіаційних ударів.

Про це повідомив командувач  командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Ворог почав скидати керовані авіаційні бомби з винищувачів Су-35. На Таврійському напрямку за добу було 29 авіаударів та 1 ракетний. 

Генерал зазначив, що втрати армії РФ у живій силі значно зросли. За добу загинув 491 окупант, а ще 7 здалися у полон. Українські  захисники також знищили 21 одиницю ворожої техніки, а ще 11 пошкодили.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — додав генерал.

Раніше ми розповідали, що в Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілів з боку російських військ, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують громадянську інфраструктуру та житлові будинки.

Нагадуємо, що на Таврійському напрямку українські військові успішно знищили російський броньований штурмовик Су-25. При цьому противник завдав 14 повітряних ударів у цьому районі, було 30 бойових зіткнень і близько 959 артобстрілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі