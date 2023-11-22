Війська РФ стали проводити більше штурмових дій, — Тарнавський

Генерал Олександр Тарнавський. Фото: скриншот

Росіяни різко збільшили кількість штурмових дій. Окрім того, стало значно більше й авіаційних ударів.

Про це повідомив командувач командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

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Ворог почав скидати керовані авіаційні бомби з винищувачів Су-35. На Таврійському напрямку за добу було 29 авіаударів та 1 ракетний.

Генерал зазначив, що втрати армії РФ у живій силі значно зросли. За добу загинув 491 окупант, а ще 7 здалися у полон. Українські захисники також знищили 21 одиницю ворожої техніки, а ще 11 пошкодили.

"Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — додав генерал.

Раніше ми розповідали, що в Авдіївці Донецької області, внаслідок обстрілів з боку російських військ, не залишилося жодної цілої будівлі. Росіяни цинічно знищують громадянську інфраструктуру та житлові будинки.

Нагадуємо, що на Таврійському напрямку українські військові успішно знищили російський броньований штурмовик Су-25. При цьому противник завдав 14 повітряних ударів у цьому районі, було 30 бойових зіткнень і близько 959 артобстрілів.