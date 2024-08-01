Война в Украине — батальон ударных БПАК Ахиллес уничтожил технику и укрытие россиян

Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: скриншот с видео

Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко продолжает оттеснять противника на Харьковщине. Военные с помощью fpv-дронов "минусировали" военные технику и укрытие оккупантов.

Об этом сообщил командир батальона Юрий Федоренко в четверг, 1 августа, в Telegram и показал соответствующее видео.

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Военный рассказал, что на направлении Липцы — Глубокое они продолжают уничтожать укрытие и технику россиян с помощью fpv-дронов.

"FPV-дроны являются бюджетным, но высокоточным оружием, которое способно залетать прицельно в тайник врага и поражать движущиеся цели!" — подчеркнул Федоренко.

Так батальон БпАК "Ахиллес" уничтожил:

укрытие (1 ед.) — уничтожено;

УАЗ (1 ед.) — уничтожено;

укрытие (2 ед.) — поражено;

Урал (1 ед.) — поражен;

ОС оккупанта (3 чел.) — ликвидированы;

ОС оккупанта (1 чел.) — раненый.

Напомним, недавно бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выследили и уничтожили артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С" и здания, где прятались оккупанты.

Также мы писали, что на Покровском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали российский танк. Сначала технику врага повредили FPV-дроны, после чего на танк были сброшены бомбы.