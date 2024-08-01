Війна в Україні — батальйон ударних БпАК Ахіллес знищив техніку та укриття росіян

Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів
Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка продовжує відтісняти противника на Харківщині. Військові за допомогою fpv-дронів "мінусували" військові техніку та укриття окупантів.
Про це повідомив командир батальйону Юрій Федоренко у четвер, 1 серпня, в Telegram та показав відповідне відео.
Знищення росіян
Військовий розповів, що на напрямку Липці — Глибоке вони продовжують знищувати укриття та техніку росіян за допомогою fpv-дронів.
"FPV-дрони є бюджетною, проте високоточною зброєю, яка здатна залітати прицільно у сховок ворога та вражати рухомі цілі!" — наголосив Федоренко.
Так батальйон БпАК "Ахіллес" знищив:
- укриття (1 од.) — знищено;
- УАЗ (1 од.) — знищено;
- укриття (2 од.) — уражено;
- Урал (1 од.) — уражено;
- ОС окупанта (3 ос.) — ліквідовані;
- ОС окупанта (1 ос.) — поранений.
Нагадаємо, нещодавно бійці Третьої окремої штурмової бригади вистежили та знищили артилерійську установку 2С9 "Нона-С" та будівлі, де ховались окупанти.
Також ми писали, що на Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк. Спершу техніку ворога пошкодили FPV-дрони, після чого на танк було скинуто бомби.
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