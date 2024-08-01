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Військові показали, як "рознесли" військову техніку та укриття окупантів

1 серпня 2024 13:53
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — батальйон ударних БпАК Ахіллес знищив техніку та укриття росіян
Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка продовжує відтісняти противника на Харківщині. Військові за допомогою fpv-дронів "мінусували" військові техніку та укриття окупантів.

Про це повідомив командир батальйону Юрій Федоренко у четвер, 1 серпня, в Telegram та показав відповідне відео.

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Військовий розповів, що на напрямку Липці — Глибоке вони продовжують знищувати укриття та техніку росіян за допомогою fpv-дронів.

"FPV-дрони є бюджетною, проте високоточною зброєю, яка здатна залітати прицільно у сховок ворога та вражати рухомі цілі!" — наголосив Федоренко. 

Так батальйон БпАК "Ахіллес" знищив:

  • укриття (1 од.) — знищено;
  • УАЗ (1 од.) — знищено;
  • укриття (2 од.) — уражено; 
  • Урал (1 од.) — уражено; 
  • ОС окупанта (3 ос.) — ліквідовані;
  • ОС окупанта (1 ос.) — поранений. 

Нагадаємо, нещодавно бійці Третьої окремої штурмової бригади вистежили та знищили артилерійську установку 2С9 "Нона-С" та будівлі, де ховались окупанти. 

Також ми писали, що на Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк. Спершу техніку ворога пошкодили FPV-дрони, після чого на танк було скинуто бомби.

військова техніка військові дрони війна в Україні

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