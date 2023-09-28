Повышение предельного возраста для службы в рядах ВСУ — что известно об изменениях

Военнослужащие ВСУ отдыхают после боя под Бахмутом, 11 мая 2023 года. Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

В украинском законодательстве для отдельных военных, имеющих неоценимый опыт и пригодных к военной службе, предусмотрено продление предельного возраста их пребывания в рядах ВСУ в случае действия военного положения. Этот предел четко определен — 65 или 70 лет. Однако недавно народные депутаты предложили снять ограничения на предельный возраст пребывания на военной службе во время войны.

Соответствующий законопроект №10084 предлагают рассмотреть Верховной Раде. Что предлагают авторы документа и какие условия для военнослужащих, достигших предельного возраста, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Повышение предельного возраста для службы в рядах ВСУ — что говорят нардепы

Как утверждают авторы данного проекта закона, в начале войны большое количество мотивированных, здоровых и физически подготовленных военнослужащих мобилизовалось в возрасте приближенном к предельному, а некоторые из них уже достигли предельного возраста.

Более того, сейчас значительное количество указанных лиц также имеют желание встать на защиту государства. Уже есть обращение в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы. Однако решение принимается не в их пользу.

Народные депутаты в пояснительной записке подчеркнули, что запрет в прохождении военной службы гражданам, достигшим предельного возраста, "является дискриминацией и нарушением основных принципов максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины".

Таким образом, целью законопроекта является:

устранение возрастной дискриминации при наличии желания проходить военную службу свыше предельного возраста;

соблюдение основных принципов максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Украинские военнослужащие готовы встать на защиту государства. Фото: peoplesproject.com

Какой сейчас предельный возраст службы в ВСУ во время военного положения

Согласно ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определен предельный возраст пребывания на военной службе, устанавливаемый для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

высшего офицерского состава — до 65 лет.

При этом военнослужащие, достигшие предельного возраста, могут остаться на военной службе по собственному желанию еще на 5 лет. Однако военно-врачебная комиссия должна подтвердить их пригодность по состоянию здоровья.

Таким образом, военные рядового, сержантского, молодого и старшего офицерского состава могут служить до 65 лет, а высшего — до 70 лет.

Предельный возраст пребывания на службе — что хотят изменить

Народные депутаты предлагают внести в ст. 22 п. 2 еще один абзац о повышении границы пребывания на военной службе.

Абзац должен звучать так:

"Во время действия военного положения военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющих высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставленные на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе".

Таким образом, депутаты предлагают оставлять на службе военных более 65 лет для рядовых, сержантов, младших и старших офицеров и более 70 лет для высших офицеров без ограничений.

Условия продления службы:

обращение военного с заявлением о добровольном желании продлить военную службу;

ВВК признает военного пригодным по состоянию здоровья к службе в рядах ВСУ;

наличие высокой профессиональной подготовки, опыта практической работы на занимаемой ими должности.

Напомним, мы писали, кто из украинских военнослужащих может получить статус ветерана военной службы и что предполагает такой статус.

Ранее мы сообщали, что в ВР зарегистрировали документ, которым хотят сделать процесс получения статуса УБД автоматическим.

Также мы рассказывали, в Украине упростили оформление отпусков и увольнение военных.