Повышение предельного возраста для службы в рядах ВСУ — что известно об изменениях

Военным разрешат служить в ВСУ сверх предельного возраста: новый законопроект
В украинском законодательстве для отдельных военных, имеющих неоценимый опыт и пригодных к военной службе, предусмотрено продление предельного возраста их пребывания в рядах ВСУ в случае действия военного положения. Этот предел четко определен — 65 или 70 лет. Однако недавно народные депутаты предложили снять ограничения на предельный возраст пребывания на военной службе во время войны.
Соответствующий законопроект №10084 предлагают рассмотреть Верховной Раде. Что предлагают авторы документа и какие условия для военнослужащих, достигших предельного возраста, рассказываем далее в материале.
Повышение предельного возраста для службы в рядах ВСУ — что говорят нардепы
Как утверждают авторы данного проекта закона, в начале войны большое количество мотивированных, здоровых и физически подготовленных военнослужащих мобилизовалось в возрасте приближенном к предельному, а некоторые из них уже достигли предельного возраста.
Более того, сейчас значительное количество указанных лиц также имеют желание встать на защиту государства. Уже есть обращение в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы. Однако решение принимается не в их пользу.
Народные депутаты в пояснительной записке подчеркнули, что запрет в прохождении военной службы гражданам, достигшим предельного возраста, "является дискриминацией и нарушением основных принципов максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины".
Таким образом, целью законопроекта является:
- устранение возрастной дискриминации при наличии желания проходить военную службу свыше предельного возраста;
- соблюдение основных принципов максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Какой сейчас предельный возраст службы в ВСУ во время военного положения
Согласно ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определен предельный возраст пребывания на военной службе, устанавливаемый для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:
- рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;
- высшего офицерского состава — до 65 лет.
При этом военнослужащие, достигшие предельного возраста, могут остаться на военной службе по собственному желанию еще на 5 лет. Однако военно-врачебная комиссия должна подтвердить их пригодность по состоянию здоровья.
Таким образом, военные рядового, сержантского, молодого и старшего офицерского состава могут служить до 65 лет, а высшего — до 70 лет.
Предельный возраст пребывания на службе — что хотят изменить
Народные депутаты предлагают внести в ст. 22 п. 2 еще один абзац о повышении границы пребывания на военной службе.
Абзац должен звучать так:
"Во время действия военного положения военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющих высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставленные на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе".
Таким образом, депутаты предлагают оставлять на службе военных более 65 лет для рядовых, сержантов, младших и старших офицеров и более 70 лет для высших офицеров без ограничений.
Условия продления службы:
- обращение военного с заявлением о добровольном желании продлить военную службу;
- ВВК признает военного пригодным по состоянию здоровья к службе в рядах ВСУ;
- наличие высокой профессиональной подготовки, опыта практической работы на занимаемой ими должности.
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