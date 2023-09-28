Підвищення граничного віку для служби у лавах ЗСУ — що відомо про зміни

Військовослужбовці ЗСУ відпочивають після бою під Бахмутом, 11 травня 2023. Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

В українському законодавстві для окремих військових, які мають неоціненний досвід та придатні до військової служби, передбачено продовження граничного віку їх перебування у лавах ЗСУ в разі дії воєнного стану. Ця межа чітко визначена ― 65 або 70 років. Однак нещодавно народні депутати запропонували зняти обмеження на граничний вік перебування на військовій службі під час війни.

Відповідний законопроєкт № 10084 пропонують розглянути Верховній Раді. Що пропонують автори документа та які умови для військовослужбовців, які досягли граничного віку, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як стверджують автори даного проєкту закону, на початку війни велика кількість вмотивованих, здорових та фізично підготовлених військовослужбовців мобілізувались у віці наближеному до граничного, а деякі з них вже досягнули граничний вік.

Щобільше, наразі значна кількість зазначених осіб також мають бажання стати на захист держави. Зазначається, що вже є звернення до суду такої категорії осіб з проханням надати можливість проходження військової служби. Проте рішення приймається не на їх користь.

Народні депутати в пояснювальній записці підкреслили, що заборона у проходженні військової служби громадянам, які досягли граничного віку, "є дискримінацією та порушенням основних засад щодо максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України".

Таким чином метою законопроєкту є:

усунення вікової дискримінації при наявності бажання проходити військову службу понад граничний вік;

дотримання основних засад щодо максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Українські військовослужбовці готові стати на захист держави. Фото: peoplesproject.com

Який зараз граничний вік служби в ЗСУ під час воєнного стану

Відповідно до ст. 22 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" визначено граничний вік перебування на військовій службі, який встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу ― до 60 років;

вищого офіцерського складу ― до 65 років.

При цьому військовослужбовці, які досягли граничного віку, можуть залишитися на військовій службі за власним бажанням ще на 5 років. Однак військово-лікарська комісія має підтвердити їх придатність за станом здоров'я.

Таким чином, військові рядового, сержантського, молодого та старшого офіцерського складу можуть служити до 65 років, а вищого ― до 70 років.

Граничний вік перебування на службі ― що хочуть змінити

Народні депутати пропонують внести до ст. 22 п. 2 ще один абзац щодо підвищення границі перебування на військовій службі.

Абзац має звучати так:

"Під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі".

Таким, чином, депутати пропонують залишати на службі військових понад 65 років для рядових, сержантів, молодших та старших офіцерів та понад 70 років для вищих офіцерів без обмежень.

Умови для продовження служби:

звернення військового з заявою про добровільне бажання продовжити військову службу;

ВЛК визнає військового придатним за станом здоров’я до служби в лавах ЗСУ;

наявність високої професійної підготовки, досвіду практичної роботи на займаній ними посаді.

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