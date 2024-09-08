Оккупанты атаковали Черкасское в Донецкой области

Спасатели ГСЧС тушат пожар в результате обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Донецкой области

Армия России в воскресенье, 8 сентября совершила артобстрел поселка Черкасское Краматорского района Донецкой области. В результате атаки погибли три женщины.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По его словам, российские силы применили кассетные боеприпасы. Также во время обстрела был ранен один мужчина, он был безотлагательно госпитализирован.

"Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом — убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу", — сказал Филашкин.

Также в результате атаки повреждены девять домов и автомобиль.

"На месте работают все ответственные службы, идет обследование", — добавил чиновник, и в очередной раз призвал мирных жителей эвакуироваться.

Скриншот сообщения Филашкина

Ситуация в Донецкой области — последние новости

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что ВС РФ и боевики "ДНР" замедлили продвижение на Покровском направлении, захватив несколько домов в окрестностях Михайловки. Кроме того, враг в субботу, 7 сентября, обстрелял Константиновку, в результате чего три человека погибли, еще трое получили ранения.