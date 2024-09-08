Окупанти атакували Черкаське у Донецькій області

Рятувальники ДСНС гасять пожежу внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Донецької області

Армія Росії у неділю, 8 вересня здійснила артобстріл селища Черкаське Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки загинуло троє жінок.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, російські сили застосували касетні боєприпаси. Також під час обстрілу було поранено одного чоловіка, його було невідкладно ушпиталено.

"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом — вбили жінок 43, 45 і 53 років. Поранений чоловік доправлений до найближчої лікарні", — сказав Філашкін.

Також внаслідок атаки пошкоджено дев'ять будинків та автомобіль.

"На місці працюють всі відповідальні служби, триває обстеження", — додав чиновник, та вчергове закликав мирних мешканців евакуюватись.

Скриншот допису Філашкіна

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Нагадаємо, раніше у ЗСУ заявили, що ЗС РФ та бойовики "ДНР" сповільнили просування на Покровському напрямку, захопивши кілька будинків на околицях Михайлівки. Крім того, ворог у суботу, 7 вересня, обстріляв Костянтинівку, внаслідок чого троє людей загинуло, ще троє зазнали поранень.