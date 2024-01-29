Ночью в Николаевской области уничтожили четыре "шахеда"
Сегодня ночью, 29 января, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника типа Shahed-136/131 в Николаевской области. Российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Работа ПВО в Николаевской области
"В ночь на 29 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Обстрелы за 28 января
Вчера в 11:18 и 23:31 российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы и в 16:14 направили FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской громады Николаевского района.
К счастью, люди не пострадали.
Также 28 января в 23:50 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
К тому же в 22:30 во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки в результате падения обломков сбитых БпЛА в Арбузинской громаде повреждены административное здание, учебное заведение и частный сектор.
Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали украинские города восемью ударными дронами типа Shahed-136/131 и разными ракетами. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны в пределах четырех областей.
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