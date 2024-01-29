Вночі у Миколаївській області знищили чотири "шахеди"

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 29 січня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири безпілотники типу Shahed-136/131 у Миколаївській області. Російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

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"У ніч на 29 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Обстріли за 28 січня

Учора об 11:18 та 23:31 російські окупанти завдали артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямували FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади Миколаївського району.

На щастя, люди не постраждали.

Також 28 січня о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

До того ж, о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.

Допис Миколаївської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували українські міста вісьма ударними дронами типу Shahed-136/131 та різними ракетами. Сили ППО знищили усі ворожі дрони у межах чотирьох областей.