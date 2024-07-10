Атака дронов 10 июля — сколько шахедов сбило ПВО

Сбивание дрона. Фото: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на 10 июля силы противовоздушной обороны в восьми областях сбили 14 из 20 "шахедов". Ударными дронами войска России атаковали Украину.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в среду, 10 июля.

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БПЛА типа Shahed-131/136 был сбит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

В Воздушных силах ВСУ информируют, что в ночь на 10 июля РФ атаковала одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 Shahed-131/136 из района Приморско-Ахтарская РФ), мыса Чауда (Крым).

К отражению атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Также в Воздушных Силах сообщили, что ракетами атакована портовая инфраструктура Одесщины.

"В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей", — отметили в командовании.

Напомним, ночью воздушную тревогу в Украине объявили в десяти областях. Красные на карте воздушных тревог были Киевская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

Днем 9 июля раздались взрывы в Одессе. Сначала ПВО работала по вражескому разведывательному дрону, а затем добавилась угроза баллистики.

Также мы сообщали о взрывах, прогремевших вечером 9 июля в Полтавской области. В Воздушных Силах сообщали, что в Полтавскую область с Харьковщины зашла группа крылатых ракет. К тому же в Сумской области зафиксировали вражеские разведывательные БПЛА. По ним отработала ПВО.