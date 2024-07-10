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Вночі українські захисники збили 14 "шахедів"

10 липня 2024 11:50
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Улинець Юлія
редактор
Атака дронів 10 липня — скільки шахедів збила ППО
Збиття дрона. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У ніч проти 10 липня сили протиповітряної оборони у восьми областях збили 14 із 20 "шахедів". Ударними дронами війська Росії атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram в середу, 10 липня.

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БПЛА типу Shahed-131/136 збили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

У Повітряних силах ЗСУ інформують, що у ніч на 10 липня РФ атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська РФ), мису Чауда (Крим).

До відбиття атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Також у Повітряних Силах повідомили, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. 

"Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей", — відзначили в командуванні.

Нагадаємо, вночі повітряну тривогу в Україні оголосили в десятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог були Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська й Донецька області.

Удень 9 липня пролунали вибухи в Одесі. Спочатку ППО працювала по ворожому розвідувальному дрону, а потім додалася загроза балістики.

Також ми повідомляли про вибухи, які прогриміли ввечері 9 липня в Полтавській області. У Повітряних Силах повідомляли, що на Полтавщину з Харківщини зайшла група крилатих ракет. До того ж на Сумщині зафіксували ворожі розвідувальні БпЛА. По ним відпрацювала ППО.

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