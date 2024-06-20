Россияне атакуют на Донетчине - возведение от Генштаба ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное: Армия.Inform

Российская армия в четверг, 20 июня, активизировалась вблизи поселков Шумы и Нью-Йорка Донецкой области. Напряженной остается ситуация и на Покровском направлении фронта.

Об этом говорится в официальном обращении Генерального штаба ВСУ.

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"Враг активизировался на Торецком направлении — сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, особенно активным враг остается на Покровском направлении.

"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", — говорится в сообщении.

В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты.

На Северском направлении идет бой в районе Раздолевки. ВСУ отразили уже четыре штурмовых атаки, потери уточняются.

На Краматорском направлении три атаки вблизи Ивановского и Андреевки уже отбиты, идут бои в районах Клещеевки и Калиновки.

На Кураховском направлении идут семь боев в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем ВСУ.

На Времивском направлении россияне пытаются продвинуться из Водяного района. Украинские подразделения сдерживают врага огнем. На остальных направлениях активных наступлений не проводилось.

Скриншот сведения от Генштаба

Напомним, ранее в Генштабе заявляли, что россияне пытаются прорвать Кураховское направление, но ВСУ не дают им продвинуться.

Между тем, новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер посетил Донецкую и Харьковскую области для выяснения текущих потребностей и проблем военных.