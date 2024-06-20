Россияне атакуют на Донетчине - возведение от Генштаба ВСУ

Враг активизировался на одном из направлений, идет бой — сводки от Генштаба ВСУ
Российская армия в четверг, 20 июня, активизировалась вблизи поселков Шумы и Нью-Йорка Донецкой области. Напряженной остается ситуация и на Покровском направлении фронта.
Об этом говорится в официальном обращении Генерального штаба ВСУ.
РФ активизировалась в Донецкой области
"Враг активизировался на Торецком направлении — сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, особенно активным враг остается на Покровском направлении.
"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", — говорится в сообщении.
В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.
Ситуация на других направлениях
На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты.
На Северском направлении идет бой в районе Раздолевки. ВСУ отразили уже четыре штурмовых атаки, потери уточняются.
На Краматорском направлении три атаки вблизи Ивановского и Андреевки уже отбиты, идут бои в районах Клещеевки и Калиновки.
На Кураховском направлении идут семь боев в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем ВСУ.
На Времивском направлении россияне пытаются продвинуться из Водяного района. Украинские подразделения сдерживают врага огнем. На остальных направлениях активных наступлений не проводилось.
Напомним, ранее в Генштабе заявляли, что россияне пытаются прорвать Кураховское направление, но ВСУ не дают им продвинуться.
Между тем, новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер посетил Донецкую и Харьковскую области для выяснения текущих потребностей и проблем военных.
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