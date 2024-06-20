Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг активизировался на одном из направлений, идет бой — сводки от Генштаба ВСУ arrow

Враг активизировался на одном из направлений, идет бой — сводки от Генштаба ВСУ

20 июня 2024 11:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне атакуют на Донетчине - возведение от Генштаба ВСУ
Главком ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное: Армия.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия в четверг, 20 июня, активизировалась вблизи поселков Шумы и Нью-Йорка Донецкой области. Напряженной остается ситуация и на Покровском направлении фронта.

Об этом говорится в официальном обращении Генерального штаба ВСУ.

Читайте также:

РФ активизировалась в Донецкой области

"Враг активизировался на Торецком направлении — сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, особенно активным враг остается на Покровском направлении.

"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", — говорится в сообщении.

В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении продолжаются пять штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты.

На Северском направлении идет бой в районе Раздолевки. ВСУ отразили уже четыре штурмовых атаки, потери уточняются.

На Краматорском направлении три атаки вблизи Ивановского и Андреевки уже отбиты, идут бои в районах Клещеевки и Калиновки.

На Кураховском направлении идут семь боев в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем ВСУ.

На Времивском направлении россияне пытаются продвинуться из Водяного района. Украинские подразделения сдерживают врага огнем. На остальных направлениях активных наступлений не проводилось.

генштаб возведения за сегодня
Скриншот сведения от Генштаба

Напомним, ранее в Генштабе заявляли, что россияне пытаются прорвать Кураховское направление, но ВСУ не дают им продвинуться.

Между тем, новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер посетил Донецкую и Харьковскую области для выяснения текущих потребностей и проблем военных.

российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
Генштаб ВСУ
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности