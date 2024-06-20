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Ворог активізувався на одному з напрямків, продовжується бій — зведення Генштабу ЗСУ

20 червня 2024 11:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни атакують на Донеччині — зведення від Генштабу ЗСУ
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото ілюстративне: Армія.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія у четвер, 20 червня активізувалась поблизу селищ Шумів та Нью-Йорка Донецької області. Напруженою залишається ситуація й на Покровському напрямку фронту.

Про це йдеться в офіційному зведенні Генерального штабу ЗСУ

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"Ворог активізувався на Торецькому напрямку — сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку.

"Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі не приховують, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку тривають п'ять штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. 

На Сіверському напрямку йде бій в районі Роздолівки. ЗСУ відбили вже чотири штурмові атаки, втрати уточнюються.

На Краматорському напрямку три атаки поблизу Іванівського та Андріївки вже відбито, йдуть бої в районах Кліщіївки та Калинівки.

На Курахівському напрямку йдуть сім боїв в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем ЗСУ.

На Времівському напрямку росіяни намагаються просунутися з району Водяного. Українські підрозділи стримують ворога вогнем. На решті напрямків активних наступів не проводилося. 

генштаб зведення за сьогодні
Скриншот зведення від Генштаба

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявляли, що росіяни намагаються прорвати Курахівський напрямок, але ЗСУ не дають їм просунутись.

Тим часом новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер відвідав Донецьку та Харківську області для з'ясування поточних потреб та проблем військових.

російські війська
ЗСУ
Україна
Донецька область
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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