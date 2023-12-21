На Херсонщине и Николаевской области есть угроза атаки беспилотниками типа Shahed

Вражеский БпЛА в небе. Иллюстративное фото: LB.ua

В южной части Украины объявлена воздушная тревога. В Херсонской и Николаевской областях существует угроза атаки вражескими беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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По данным Воздушных Сил ВСУ, группа вражеских беспилотников следует из Херсонщины в направлении Николаевщины. Речь идет о БпЛА типа Shahed.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога 21 декабря

В настоящее время воздушная тревога звучит на Юге Украины, в частности в Николаевской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, российская армия совершила очередную атаку по Запорожью. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.

Добавим, в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.