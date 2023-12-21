На Херсонщине и Николаевской области есть угроза атаки беспилотниками типа Shahed

Враг атакует Украину дронами — какие регионы под угрозой
В южной части Украины объявлена воздушная тревога. В Херсонской и Николаевской областях существует угроза атаки вражескими беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза обстрела Николаевщины "шахедами" 21 декабря
По данным Воздушных Сил ВСУ, группа вражеских беспилотников следует из Херсонщины в направлении Николаевщины. Речь идет о БпЛА типа Shahed.
Воздушная тревога 21 декабря
В настоящее время воздушная тревога звучит на Юге Украины, в частности в Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, российская армия совершила очередную атаку по Запорожью. В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура.
Добавим, в результате обстрела российскими захватчиками Херсона вечером 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.
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