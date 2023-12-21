На Херсонщині та Миколаївщині є загроза атаки безпілотниками типу Shahed

Ворожий БпЛА в небі. Ілюстративне фото: LB.ua

В південній частині України оголошено повітряну тривогу. В Херсонській та Миколаївській областях існує загроза атаки ворожими безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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За даними Повітряних Сил ЗСУ, група ворожих безпілотників прямує з Херсонщини в напрямку Миколаївщини. Йдеться про БпЛА типу Shahed.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога 21 грудня

Наразі повітряна тривога лунає на Півдні України, зокрема у Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російська армія здійснила чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура.

Додамо, внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсона ввечері, 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.