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Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетой: произошло много пожаров

3 октября 2023 08:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетой: произошло много пожаров
Последствия падения осколков в Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Днепропетровской области этой ночью украинские защитники уничтожили более 10 воздушных целей оккупантов. В результате падения обломков произошло немало пожаров в регионе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В общей сложности военнослужащие из ПвК "Восток" и других составляющих Сил обороны ликвидировали 13 вражеских дронов и одну крылатую ракету.

Последствия атаки РФ

По словам Лысака, из-за падения обломков в Днепре произошел пожар в частном предприятии, загорелся гараж и автомобиль. Однако спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.

ПВО
Последствия падения обломков в Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

"Также обломки от сбивания БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший в результате этого, уже потушили. Есть разрушения производственных объектов", — отметил глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, оккупанты продолжали и дальше терроризировать Никопольский район. Они из тяжелой артиллерии били по Мировской громаде. Из-за этого были повреждены два частных дома и хозяйственное здание.

Лысак добавил, что информации о пострадавших не сообщалось.

обстрелы Днепропетровщины
Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 27 сентября российские оккупанты накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали люди.

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