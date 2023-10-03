Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетою: сталося багато пожеж

Наслідки падіння уламків на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

На Дніпропетровщині в цю ніч українські захисники знищили понад 10 повітряних цілей окупантів. Внаслідок падіння уламків сталося чимало пожеж у регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Загалом військовослужбовці з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони ліквідували 13 ворожих дронів та одну крилату ракету.

Наслідки атаки РФ

За словами Лисака, через падіння уламків у Дніпрі сталася пожежа у приватному підприємстві, загорівся гараж і автомобіль. Проте рятувальникам вдалося швидко ліквідувати займання.

Наслідки падіння уламків на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

"Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", — наголосив очільник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, окупанти продовжували і далі тероризувати Нікопольський район. Вони з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Через це було пошкоджено дві приватні оселі й господарську будівлю.

Лисак додав, що інформації щодо постраждалих не повідомлялося.

Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.