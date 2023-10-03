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Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетою: сталося багато пожеж

3 жовтня 2023 08:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетою: сталося багато пожеж
Наслідки падіння уламків на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Дніпропетровщині в цю ніч українські захисники знищили понад 10 повітряних цілей окупантів. Внаслідок падіння уламків сталося чимало пожеж у регіоні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Загалом військовослужбовці з ПвК "Схід" та інших складових Сил оборони ліквідували 13 ворожих дронів та одну крилату ракету. 

Наслідки атаки РФ

За словами Лисака, через падіння уламків у Дніпрі сталася пожежа у приватному підприємстві, загорівся гараж і автомобіль. Проте рятувальникам вдалося швидко ліквідувати займання.

ППО
Наслідки падіння уламків на Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

"Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", — наголосив очільник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, окупанти продовжували і далі тероризувати Нікопольський район. Вони з важкої артилерії гатили по Мирівській громаді. Через це було пошкоджено дві приватні оселі й господарську будівлю. 

Лисак додав, що інформації щодо постраждалих не повідомлялося. 

обстріли Дніпропетровщини
Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

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