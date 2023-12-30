Враг атаковал Днепровский район — сбита российская ракета
Российская армия атаковала Днепропетровскую область днем 30 декабря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить вражескую ракету.
Об этом сообщает глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.
Атака на Днепропетровщину 30 декабря
Так, над Днепровским районом военные Воздушных Сил сбили вражескую ракету. В настоящее время ее тип не уточняется.
Отметим, что воздушная цель была уничтожена во время воздушной тревоги, которая была объявлена по всей стране из-за взлета вражеского самолета-ракетоносителя.
Напомним, днем 30 декабря в Днепр сообщали о взрывах. Уточнялось, что в сторону города летела российская ракета.
Кроме того, во время ракетной опасности днем 30 декабря взрывы раздавались и в Запорожье. Их причины и последствия выясняются.
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