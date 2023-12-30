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Враг атаковал Днепровский район — сбита российская ракета

30 декабря 2023 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг атаковал Днепровский район — сбита российская ракета
Следы от работы ПВО в небе. Фото: Pravda Gerashchenko
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия атаковала Днепропетровскую область днем 30 декабря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить вражескую ракету.

Об этом сообщает глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.

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Так, над Днепровским районом военные Воздушных Сил сбили вражескую ракету. В настоящее время ее тип не уточняется.

Отметим, что воздушная цель была уничтожена во время воздушной тревоги, которая была объявлена по всей стране из-за взлета вражеского самолета-ракетоносителя.

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Уничтоженная российская ракета. Фото: Днепропетровский областной совет

Напомним, днем 30 декабря в Днепр сообщали о взрывах. Уточнялось, что в сторону города летела российская ракета.

Кроме того, во время ракетной опасности днем 30 декабря взрывы раздавались и в Запорожье. Их причины и последствия выясняются.

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