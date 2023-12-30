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Ворог атакував Дніпровський район — збито російську ракету

30 грудня 2023 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ворог атакував Дніпровський район — збито російську ракету
Сліди від роботи ППО в небі. Фото: Pravda Gerashchenkо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія атакувала Дніпропетровську область вдень 30 грудня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити ворожу ракету. 

Про це повідомляє голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

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Так, над Дніпровським районом військові Повітряних Сил збили ворожу ракету. Наразі її тип не уточнюється.

Зазначимо, що повітряну ціль знищили під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій країні через зліт ворожого літака-ракетоносія.

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Знищена російська ракета. Фото: Дніпропетровська обласна рада

Нагадаємо, що вдень 30 грудня у Дніпро повідомляли про вибухи. Уточнювалось, що в бік міста летіла російська ракета.

Крім того, під час ракетної небезпеки вдень 30 грудня вибухи лунали і в Запоріжжі. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.

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