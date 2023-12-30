Ворог атакував Дніпровський район — збито російську ракету
Російська армія атакувала Дніпропетровську область вдень 30 грудня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити ворожу ракету.
Про це повідомляє голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.
Атака на Дніпропетровщину 30 грудня
Так, над Дніпровським районом військові Повітряних Сил збили ворожу ракету. Наразі її тип не уточнюється.
Зазначимо, що повітряну ціль знищили під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій країні через зліт ворожого літака-ракетоносія.
Нагадаємо, що вдень 30 грудня у Дніпро повідомляли про вибухи. Уточнювалось, що в бік міста летіла російська ракета.
Крім того, під час ракетної небезпеки вдень 30 грудня вибухи лунали і в Запоріжжі. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.
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