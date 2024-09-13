Эксперты назвали две причины, почему Россия интенсивно обстреливает Украину

Последствия российской атаки по Харькову 1 сентября. Фото: Reuters

Россия начала более интенсивно обстреливать Украину. Эксперты считают, что атаки связаны с ситуацией на фронте, и назвали дополнительно две причины, которые могли повлиять на активизацию бомбардировок.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Почему РФ начала интенсивнее обстреливать Украину

Россия понимает, насколько важно бесперебойное электроснабжение в Украине, ведь без энергетики все процессы внутри страны значительно замедляются, в том числе и работа военно-промышленных комплексов. Кроме того, блекауты негативно влияют на настроения украинцев, которые могут использовать пропаганда Кремля. Поэтому российские войска считают обстрелы энергетики самыми действенными для войны против Украины. В течение 2022-2023 годов армия РФ в большинстве своем атаковала трансформаторные подстанции, сейчас они сосредоточены на уничтожении ТЭС, поскольку они затратны по времени и средствам во время восстановления.

"То, что враг действует рационально, по-моему, очевидно. Потому что враг использует удары по тем объектам, которые для нас критически важны. И совершает он эти атаки без привязки к каким-то датам. У него есть ресурсы для реализации этих задач, он имеет верифицированную разведывательную информацию о наличии в Украине тех или иных критических объектов, и именно туда он будет производить удары", — отмечает военный эксперт Владислав Селезнев.

Когда наступит активная фаза обстрелов

Эксперты считают, что активная фаза обстрелов будет продолжаться до прихода холодов, однако масштабные удары российские войска и дальше будут наносить с периодичностью раз в полтора месяца, чтобы украинская энергетика и дальше была в критическом состоянии.

Россия не может добиться желаемых успехов на фронте

Также военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что РФ недовольна боевыми действиями на фронте. Россия не достигла поставленных целей во время боев весной и летом. И хотя русская армия продвинулась, реальные масштабы все равно далеки от желаемых.

"Нам через нашу разведку известно, что их минимальным планом было выйти на границы Донецкой, Луганской областей и административные границы, а максимальным — к левому берегу Днепра по всей стране. Мы видим, что продвижение состоялось, но не существенно, особенно учитывая их огромные потери, поэтому они пытаются помочь армии, разрушая нас внутри страны", — отметил Гетьман.