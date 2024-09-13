Експерти назвали дві причини чому Росія інтенсивно обстрілює Україну

Наслідки російської атаки по Харкову 1 вересня. Фото: Reuters

Росія почала інтенсивніше обстрілювати Україну. Експерти вважають, що атаки пов'язані з ситуацією на фронті та назвали додатково дві причини, які могли вплинути на активізацію бомбардувань.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Чому РФ почала інтенсивніше обстрілювати Україну

Росія розуміє наскільки важливе безперебійне електропостачання в Україні, адже без енергетики всі процеси всередині країни значно уповільнюються, в тому числі й робота військово-промислових комплексів. Окрім того, блекаути негативно впливають на настрої українців, що може використати пропаганда Кремля. Через це російські війська вважають обстріли енергетики найдієвішими для війни проти України. Впродовж 2022-2023 років армія РФ здебільшого атакувала трансформаторні підстанції, наразі вони зосереджені на знищенні ТЕС оскільки вони затратні по часу та коштах під час відновлення.

"Те, що ворог діє раціонально, як на мене, очевидно. Тому що ворог використовує удари по тих об'єктах, які для нас критично важливі. І здійснює він ці атаки без прив'язки до якихось дат. Він має ресурси для реалізації цих завдань, він має верифіковану розвідувальну інформацію про наявність в Україні тих чи інших критичних об'єктів, і саме туди він здійснюватиме удари", — зазначає військовий експерт Владислав Селезньов.

Коли настане активна фаза обстрілів

Експерти вважають, що активна фаза обстрілів триватиме до приходу холодів, однак масштабні удари російські війська й надалі завдаватимуть з періодичністю раз на півтора місяця, щоб українська енергетика й надалі була у критичному стані.

Росія не може досягти бажаних успіхів на фронті

Також військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що РФ невдоволена бойовими діями на фронті. Росія не досягла поставленої мети під час боїв навесні та влітку. І хоча російська армія просунулася, реальні масштаби все одно далекі від бажаних.

"Нам через нашу розвідку відомо, що їх мінімальним планом було вийти на кордони Донецької, Луганської областей та адміністративні кордони, а максимальним — до лівого берега Дніпра по всій країні. Ми бачимо, що поступ відбувся, але не суттєво, особливо з огляду на їх величезні втрати, тому вони намагаються допомогти армії, руйнуючи нас усередині країни", — зазначив Гетьман.