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Враг хочет вызвать еще одну экологическую катастрофу в Украине

18 сентября 2023 02:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг хочет вызвать еще одну экологическую катастрофу в Украине
Северокрымский канал. Фото: Центр Национального сопротивления
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС произошло обмеление Северокрымского канала. Следовательно, на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму обострился вопрос водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель.

Оккупанты ищут пути, как обеспечить водой эти территории. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщают, что заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин незаконно посетил временно оккупированную Запорожскую область. Искали, где найти воду.

"В частности, оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является самой большой на ТОТ Запорожской области, и осуществить переброску ее стока в оросительные каналы", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается также, что оккупационная администрация уже приступила к расчистке русла и подготовке к инженерным работам.

В Центре предупреждают, что такое решение оккупантов может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефицита питьевой воды в Мелитополе, что создаст предпосылки для еще одной экологической катастрофы на ВТО.

Напомним, российские оккупанты укрепляют оборону города Токмак Запорожской области. Враг готовится к украинскому наступлению.

Аналитики рассказали, что вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Враг также роет новые окопы в районе, который содержится 58-й общевойсковой армией РФ.

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