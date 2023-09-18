Ворог хоче спричинити ще одну екологічну катастрофу в Україні

Північнокримський канал. Фото: Центр Національного спротиву

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС сталося обміління обміління Північнокримського каналу. Відтак, на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель.

Окупанти шукають шляхи, як забезпечити водою ці території. Про це пише Центр Національного спротиву.

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У Центрі Національного спротиву повідомляють, що заступник міністра сільського господарства РФ андрей разін незаконно відвідав тимчасово окуповану Запорізьку область. Шукали, де знайти воду.

"Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали", — йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається також, що окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт.

У Центрі попереджають, що таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у Мелітополі, що створить передумови для ще однієї екологічної катастрофи на ТОТ.

Нагадаємо, російські окупанти укріплюють оборону міста Токмак Запорізької області. Ворог готується до українського наступу.

Аналітики розповіли, що довкола Токмака, яке розташоване приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські окупанти встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Ворог також копає нові окопи в районі, який утримується 58-ю загальновійськовою армією РФ.