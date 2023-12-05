Враг мониторит украинские соцсети на ТОТ — кого проверяют оккупанты
Российские захватчики продолжают пытаться свернуть на свою сторону жителей временно оккупированных территорий, борясь с украинским подпольем. На этот раз враг прибег к прочесыванию соцсети в поисках представителей партизанского движения.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты ищут украинских партизан
"Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей ТОТ", — говорится в сообщении.
Поэтому в Центре призывают быть осторожными и не подвергаться опасности.
Напомним, что захватчики не прекращают попыток в поисках украинских партизан. В этот раз под руку врагу попали временно оккупированные территории Запорожской области, отдельных жителей которых попросили встать на учет.
Также мы писали, что захватчики проверяли мирное население с помощью отрядов российских спецслужб. Таким образом, они пытались найти участников украинского подпольного движения.
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