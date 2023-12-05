Ворог моніторить українські соцмережі на ТОТ — кого перевіряють окупанти

Дівчина сидить у телефоні. Фото: verdict.co.uk

Російські загарбники продовжують намагатися звернути на свій бік мешканців тимчасово окупованих територій, борючись з українським підпіллям. Цього разу ворог вдався прочісувати соцмережі в пошуках представників партизанського руху.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Наразі зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах й намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців ТОТ", — йдеться в повідомленні.

Тому в Центрі закликають бути обережними та не наражатись на небезпеку.

Нагадаємо, що загарбники не припиняють спроб у пошуках українських партизанів. Цього разу під руку ворогу потрапили тимчасово окуповані території Запорізької області, окремих мешканців яких попросили стати на облік.

Також ми писали, що загарбники здійснювали перевірку мирного населення за допомогою загонів російських спецслужб. Таким чином вони намагалися знайти учасників українського підпільного руху.