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Враг попал в промышленный объект в Кременчуге

28 января 2024 20:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг попал в промышленный объект в Кременчуге
Взрыв ночью. Фото иллюстративное: t.me/Crimeanwind
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Враг попал в промышленный объект в Кременчуге. В настоящее время о разрушениях и жертвах информация уточняется.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

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Кременчуг
Обстрелы в Полтавской области. Фото: скриншот

В Кременчуге враг попал в промышленный объект

Российские захватчики продолжают терроризировать Полтавскую область. В частности, они уже второй день подряд наносят удары по Кременчугу.

В результате очередной террористической атаки россиян произошло попадание в промышленный объект. Последствия этого попадания выясняются. О возможных жертвах тоже ничего не известно.

В настоящее время в нескольких областях Украины еще продолжается воздушная тревога. Предупреждается о ракетной опасности.

Украина
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге сообщали о взрывах. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

война
Украина

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