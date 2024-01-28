Взрыв ночью. Фото иллюстративное: t.me/Crimeanwind

Враг попал в промышленный объект в Кременчуге. В настоящее время о разрушениях и жертвах информация уточняется.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

Читайте также:

Обстрелы в Полтавской области. Фото: скриншот

В Кременчуге враг попал в промышленный объект

Российские захватчики продолжают терроризировать Полтавскую область. В частности, они уже второй день подряд наносят удары по Кременчугу.

В результате очередной террористической атаки россиян произошло попадание в промышленный объект. Последствия этого попадания выясняются. О возможных жертвах тоже ничего не известно.

В настоящее время в нескольких областях Украины еще продолжается воздушная тревога. Предупреждается о ракетной опасности.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге сообщали о взрывах. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.