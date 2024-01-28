Враг попал в промышленный объект в Кременчуге
Враг попал в промышленный объект в Кременчуге. В настоящее время о разрушениях и жертвах информация уточняется.
Об этом сообщили в Полтавской ОВА.
В Кременчуге враг попал в промышленный объект
Российские захватчики продолжают терроризировать Полтавскую область. В частности, они уже второй день подряд наносят удары по Кременчугу.
В результате очередной террористической атаки россиян произошло попадание в промышленный объект. Последствия этого попадания выясняются. О возможных жертвах тоже ничего не известно.
В настоящее время в нескольких областях Украины еще продолжается воздушная тревога. Предупреждается о ракетной опасности.
Напомним, что в Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту.
Ранее мы сообщали, что в Кременчуге сообщали о взрывах. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
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