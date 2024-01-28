Ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Кременчуці
Ворог влучив у промисловий об'єкт у Кременчуці. Наразі про руйнування і жертви інформація уточнюється.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
В Кременчуці ворог влучив у промисловий об'єкт
Російські загарбники продовжують тероризувати Полтавську область. Зокрема вони вже другий день підряд завдають ударів по Кременчуці.
Внаслідок чергової терористичної атаки росіян сталося влучання у промисловий об'єкт. Наразі наслідки цього влучання з'ясовуються. Про можливі жертви також нічого не відомо.
На даний момент в кількох областях України ще триває повітряна тривога. Попереджається про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, що у Полтавській ОВА показали наслідки атаки РФ по промисловому об'єкту.
Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці повідомляли про вибухи. В більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
Читайте Новини.LIVE!