Ворог поцілив у промисловий обʼєкт в Кременчуці

Вибух вночі. Фото ілюстративне: t.me/Crimeanwind

Ворог влучив у промисловий об'єкт у Кременчуці. Наразі про руйнування і жертви інформація уточнюється.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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В Кременчуці ворог влучив у промисловий об'єкт

Російські загарбники продовжують тероризувати Полтавську область. Зокрема вони вже другий день підряд завдають ударів по Кременчуці.

Внаслідок чергової терористичної атаки росіян сталося влучання у промисловий об'єкт. Наразі наслідки цього влучання з'ясовуються. Про можливі жертви також нічого не відомо.

На даний момент в кількох областях України ще триває повітряна тривога. Попереджається про ракетну небезпеку.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Полтавській ОВА показали наслідки атаки РФ по промисловому об'єкту.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці повідомляли про вибухи. В більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.