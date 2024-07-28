Активность авиации РФ и атака БпЛА – воздушная тревога в Украине 28 июля

Авиация в небе. Иллюстративное фото: bbc.com

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается уже больше часа. К угрозе ударных беспилотников добавилась опасность применения авиационных средств поражения, ведь Россия подняла тактическую авиацию.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 28 июля

"Активность вражеской тактической авиации на востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – предупредили военные.

Также бойцы зафиксировали группу ударных дронов, летящую в сторону Одесской области из Черного моря.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской,

Одесской,

Харьковской,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:36. Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Черкасскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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