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Враг запустил дроны и поднял авиацию – какие области охватила воздушная тревога

28 июля 2024 02:20
обновлено: 02:37
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Активность авиации РФ и атака БпЛА – воздушная тревога в Украине 28 июля
Авиация в небе. Иллюстративное фото: bbc.com
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается уже больше часа. К угрозе ударных беспилотников добавилась опасность применения авиационных средств поражения, ведь Россия подняла тактическую авиацию.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 28 июля

"Активность вражеской тактической авиации на востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – предупредили военные.

Также бойцы зафиксировали группу ударных дронов, летящую в сторону Одесской области из Черного моря.

Ночная атака на Украину 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Одесской,
  • Харьковской,
  • Донецкой.
Обстрел России ночью 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:36. Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Черкасскую области.

Воздушная тревога сейчас 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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