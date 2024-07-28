Активность авиации РФ и атака БпЛА – воздушная тревога в Украине 28 июля

Враг запустил дроны и поднял авиацию – какие области охватила воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается уже больше часа. К угрозе ударных беспилотников добавилась опасность применения авиационных средств поражения, ведь Россия подняла тактическую авиацию.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 28 июля
"Активность вражеской тактической авиации на востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – предупредили военные.
Также бойцы зафиксировали группу ударных дронов, летящую в сторону Одесской области из Черного моря.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Одесской,
- Харьковской,
- Донецкой.
Обновлено 02:36. Воздушная тревога распространилась в Днепропетровскую и Черкасскую области.
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