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Ворог запустив дрони та підняв авіацію — які області охопила повітряна тривога

28 липня 2024 02:20
оновлено: 02:37
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Активність авіації РФ та атака БпЛА — повітряна тривога в Україні 28 липня
Авіація в небі. Ілюстративне фото: bbc.com
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня продовжується вже понад годину. До загрози ударних безпілотників, додалась небезпека застосування авіаційних засобів ураження, адже Росія підняла тактичну авіацію.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 28 липня

"Активність ворожої тактичної авіації  на сході! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — попередили військові.

Також бійці зафіксували групу ударних дронів, що летить в бік Одеської області з Чорного моря.

Нічна атака на Україну 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Одеській,
  • Харківській,
  • Донецькій.
Обстріл Росії вночі 28 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:36. Повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську та Черкаську області.

Повітряна тривога зараз 28 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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