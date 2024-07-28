Активність авіації РФ та атака БпЛА — повітряна тривога в Україні 28 липня

Ворог запустив дрони та підняв авіацію — які області охопила повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня продовжується вже понад годину. До загрози ударних безпілотників, додалась небезпека застосування авіаційних засобів ураження, адже Росія підняла тактичну авіацію.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 28 липня
"Активність ворожої тактичної авіації на сході! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — попередили військові.
Також бійці зафіксували групу ударних дронів, що летить в бік Одеської області з Чорного моря.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Одеській,
- Харківській,
- Донецькій.
Оновлено 02:36. Повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську та Черкаську області.
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