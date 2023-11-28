Вражеская атака на Хмельнитчину — в ОВА рассказали о последствиях

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: Суспільне

Россия атаковала Хмельнитчину беспилотниками сегодня утром, 28 ноября. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить ударный БПЛА. Однако известно, что обломки упали на частный дом.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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Последствия вражеской атаки в Хмельницкую область 28 ноября

По информации Сергея Тюрина, утром российские оккупанты совершили атаку на Хмельницкую область. Силам ПВО удалось сбить вражеский беспилотник. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА добавил, что обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пострадавших в результате падения обломков нет

"Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожара нет. Травмированных нет. Все соответствующие службы работают на месте происшествия", — отметил Тюрин.

Сообщения о последствиях вражеской атаки. Фото: скриншот поста Хмельницкой ОВА

Напомним, враг совершил атаку на запад Украины. Вражеские БпЛА направлялись из Винницкой области в Хмельницкую. Силами ПВО уничтожены воздушные цели. Под угрозой оказалась также Тернопольская область.

Добавим, российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области 27 ноября. В результате атаки врага ранена местная жительница.