Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворожа атака на Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки arrow

Ворожа атака на Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки

28 листопада 2023 08:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворожа атака на Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки
Дим підіймається у повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія атакувала Хмельниччину безпілотниками сьогодні вранці, 28 листопада. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ударний БпЛА. Однак відомо, що уламки впали на приватний будинок.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Читайте також:

Наслідки ворожої атаки на Хмельниччину 28 листопада

За інформацією Сергія Тюріна, вранці російські окупанти здійснили атаку на Хмельницьку область. Силам ППО вдалося збити ворожий безпілотник. Заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події", — зазначив Тюрін.

Повідомлення про наслідки ворожої атаки
Повідомлення про наслідки ворожої атаки. Фото: скриншот допису Хмельницької ОВА 

Нагадаємо, ворог здійснив атаку на захід України. Ворожі БпЛА прямували з Вінниччини до Хмельниччини. Силами ППО знищено повітряні цілі. Під загрозою опинилася також Тернопільська область.

Додамо, російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області 27 листопада. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі