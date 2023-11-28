Ворожа атака на Хмельниччину — в ОВА розповіли про наслідки

Дим підіймається у повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне

Росія атакувала Хмельниччину безпілотниками сьогодні вранці, 28 листопада. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ударний БпЛА. Однак відомо, що уламки впали на приватний будинок.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Наслідки ворожої атаки на Хмельниччину 28 листопада

За інформацією Сергія Тюріна, вранці російські окупанти здійснили атаку на Хмельницьку область. Силам ППО вдалося збити ворожий безпілотник. Заступник начальника Хмельницької ОВА додав, що уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події", — зазначив Тюрін.

Повідомлення про наслідки ворожої атаки. Фото: скриншот допису Хмельницької ОВА

Нагадаємо, ворог здійснив атаку на захід України. Ворожі БпЛА прямували з Вінниччини до Хмельниччини. Силами ППО знищено повітряні цілі. Під загрозою опинилася також Тернопільська область.

Додамо, російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області 27 листопада. Внаслідок атаки ворога поранено місцеву мешканку.