Вражеские дроны угрожают двум областям — объявлена воздушная тревога

Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance

Вражеские дроны-камикадзе направляются в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Применение ударных БпЛА. Фото: скриншот

Атака дронов-камикадзе

Вражеские дроны-камикадзе направляются в Кировоградскую и Днепропетровскую области. Объявлена воздушная тревога. Также военная администрация предупредила жителей областей о возможности применения врагом ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков.

Напомним, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Кроме того, ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.