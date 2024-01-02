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Ворожі дрони загрожують двом областям — оголошено повітряну тривогу

2 січня 2024 19:17
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Павло Зінченко
редактор
Ворожі дрони загрожують двом областям — оголошено повітряну тривогу
Дрон-камікадзе в повітрі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ворожі дрони-камікадзе прямують у напрямку Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Застосування ударних БпЛА. Фото: скриншот

Атака дронів-камікадзе

Ворожі дрони-камікадзе прамують до Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Оголошено повітряну тривогу. Також військова адміністрація попередила мешканців областей про можливість застосування ворогом ударних БпЛА.

карта
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.

Нагадаємо, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Крім того, ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

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