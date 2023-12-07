Впечатляющие фото войны в Украине по версии CNN

Эвакуация раненого военного с линии фронта. Фото: Aris Messinis

Одно из самых известных изданий мира CNN опубликовало 100 самых впечатляющих фотографий за 2023 год. Среди них есть немало фотографий, посвященных войне в Украине.

Новини.LIVE собрали пять фото из Украины, которые не оставят равнодушными никого.

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Цена свободы

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Спасатель ликвидирует пожар в результате попадания административного здания в Одессе. Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters

Напомним, ранее журналисты издания The Times показали состав новых украинских морских дронов Magura V5. Они побывали на объекте Главного управления разведки Украины, где им показали украинскую технику.