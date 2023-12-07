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Вражаючі фото війни в Україні за версією CNN

7 грудня 2023 23:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вражаючі фото війни в Україні за версією CNN
Евакуація пораненого військового з лінії фронту. Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Одне із найвідоміших видань світу CNN опублікувало 100 найвражаючих фотографій за 2023 рік. Серед них є чимало світлин, які присвячені війні в Україні.

Новини.LIVE зібрали п'ять фото з України, які не лишать байдужими нікого.

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Волонтери доставляють гуманітарну допомогу в Херсоні після підриву Каховської ГЕС. Фото: Daniel Berehulak/The New York Times/Redux
найкращі фотографії за версією CNN
Жителі Харківщини переправляються через річку Сіверський Донець, везучи труну людини, яка загинула через російський авіаудар. Фото: Erik Marmor/AP

 

Ціна свободи 

найкращі фотографії за версією CNN
Поранений на фронті український військовий. Фото: Libkos/AP
найкращі фотографії за версією CNN
Поранені українські захисники чекають на допомогу після аварії через зруйнований міст у Краснопіллі. Фото: David Guttenfelder/The New York Times/Redux
найкращі фотографії за версією CNN
Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок влучання адміністративної будівлі в Одесі. Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters

Нагадаємо, раніше журналісти видання The Times показали склад нових українських морських дронів Magura V5. Як відомо, вони побували на об'єкті Головного управління розвідки України, де їм показали українську техніку.

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