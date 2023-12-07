Вражаючі фото війни в Україні за версією CNN

Евакуація пораненого військового з лінії фронту. Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Одне із найвідоміших видань світу CNN опублікувало 100 найвражаючих фотографій за 2023 рік. Серед них є чимало світлин, які присвячені війні в Україні.

Новини.LIVE зібрали п'ять фото з України, які не лишать байдужими нікого.

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Ціна свободи

Поранений на фронті український військовий. Фото: Libkos/AP

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Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок влучання адміністративної будівлі в Одесі. Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters

Нагадаємо, раніше журналісти видання The Times показали склад нових українських морських дронів Magura V5. Як відомо, вони побували на об'єкті Головного управління розвідки України, де їм показали українську техніку.