Все идет по плану: Малашко про принудительную эвакуацию в Запорожской области

Эвакуация людей. Фото: t.me/dsns_telegram

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал подробности принудительной эвакуации с прифронтовых территорий региона. По его словам, все идет по плану.

Об этом Малашко сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Малашко, в двух районах, где была объявлена эвакуация, остается еще один ребенок. Впрочем, его с семьей очень скоро вывезут.

Кроме того, власти региона каждый день работают над тем, чтобы эвакуировать как можно больше людей особенно в городах на линии фронта.

"Именно оттуда мы максимально стараемся вывезти пожилых людей. Это нам удается, но некоторые отказываются", — сказал глава Запорожской ОВА.

Напомним, что в Херсонской области продолжается эвакуация людей. Каждый день из города выезжают около 100 человек.

Кроме того, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, что находятся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.