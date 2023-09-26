Все йде за планом: Малашко про примусову евакуацію у Запорізькій області

Евакуація людей. Фото: t.me/dsns_telegram

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів подробиці примусової евакуації з прифронтових територій регіону. За його словами, все йде за планом.

Про це Малашко повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Малашка, у двох районах, де було оголошено евакуацію, залишається ще одна дитина. Втім, її із родиною дуже скоро вивезуть.

Крім того, влада регіону щодня працює над тим, щоб евакуювати якнайбільше людей особливо в містах на лінії фронту.

"Саме звідти ми максимально намагаємося вивезти людей похилого віку. Це нам вдається, але деякі відмовляються", — сказав глава Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що у Херсонській області триває евакуація людей. Щодня із міста виїжджають близько 100 людей.

Крім того, голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.