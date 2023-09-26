Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Все йде за планом: Малашко про примусову евакуацію у Запорізькій області arrow

Все йде за планом: Малашко про примусову евакуацію у Запорізькій області

26 вересня 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Все йде за планом: Малашко про примусову евакуацію у Запорізькій області
Евакуація людей. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів подробиці примусової евакуації з прифронтових територій регіону. За його словами, все йде за планом.

Про це Малашко повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Примусова евакуація у Запорізькій області

За словами Малашка, у двох районах, де було оголошено евакуацію, залишається ще одна дитина. Втім, її із родиною дуже скоро вивезуть.

Крім того, влада регіону щодня працює над тим, щоб евакуювати якнайбільше людей особливо в містах на лінії фронту.

"Саме звідти ми максимально намагаємося вивезти людей похилого віку. Це нам вдається, але деякі відмовляються", — сказав глава Запорізької ОВА.

Нагадаємо, що у Херсонській області триває евакуація людей. Щодня із міста виїжджають близько 100 людей.

Крім того, голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей з дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз