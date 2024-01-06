ВСУ подтвердили точные удары по аэродрому в Саках

Вооруженные силы Украины. Фото: командование ВС ВСУ

Украинские военные недавно осуществили атаку на аэродром Саки, который находится на территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, украинские военные уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках.

Об этом сообщил глава Воздушных сил Украины Николай Олещук.

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"Аэродром Саки. Все цели сбиты", — сообщил военный.

При этом он пошутил, что украинская авиация осталась без одной командной точки в Крыму.

Олещук также выразил благодарность украинским летчикам за их профессионализм, подчеркнув их важную роль на пути к победе.

"В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу", — уточнил он.

Аэродром в Саках. Фото: Николай Олещук

Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Напомним, что 6 января во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Кроме того, 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.