ВСУ подтвердили точные удары по аэродрому в Саках
Украинские военные недавно осуществили атаку на аэродром Саки, который находится на территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, украинские военные уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках.
Об этом сообщил глава Воздушных сил Украины Николай Олещук.
ВСУ нанесли точный удар по аэродрому в Саках
"Аэродром Саки. Все цели сбиты", — сообщил военный.
При этом он пошутил, что украинская авиация осталась без одной командной точки в Крыму.
Олещук также выразил благодарность украинским летчикам за их профессионализм, подчеркнув их важную роль на пути к победе.
"В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу", — уточнил он.
Напомним, что 6 января во временно оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Громко было в районе Евпатории. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.
Кроме того, 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
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