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ЗСУ підтвердили точні удари по аеродрому в Саках

6 січня 2024 10:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВСУ підтвердили точні удари по летовищу в Саках
Збройні сили України Фото: командування ПС ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові нещодавно здійснили атаку на аеродром Саки, що розташований на території тимчасово окупованого Криму. Таким чином українські військові знищили пункт управління російських окупантів у Саках.

Про це повідомив голова Повітряних сил України Микола Олещук.

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"Аеродром Саки. Усі цілі збиті", — повідомив військовий.

При цьому він пожартував, що українська авіація залишилася без однієї командної точки у Криму.

Олещук також висловив подяку українським льотчикам за їхній професіоналізм, підкресливши їхню важливу роль на шляху до перемоги.

"Вкотре дякую нашим льотчикам за відмінну роботу", — уточнив він.

Аеродром у Саках
Аеродром у Саках. Фото: Микола Олещук
Микола Олещук
Повідомлення Миколи Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Гучно було в районі Євпаторії. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Крім того, 4 січня українські військові вдарили по командному пункту з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташований поблизу Севастополя.

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