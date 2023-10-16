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Потери армии РФ по состоянию на 16 октября: статистика Генштаба

16 октября 2023 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ по состоянию на 16 октября: статистика Генштаба
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 800 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники, среди которой есть вертолет, БпЛА и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 860 захватчиков.

Также украинские военные оставили противника без 17 танков, 23 бронемашины, 44 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 самолет, 1 вертолет, 11 БпЛА, 22 единиц автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Потери оккупантов на 15 октября:

  • личного состава — около 288630 (+860) человек;
  • танков — 4965 (+17) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9385 (+23) единиц;
  • артиллерийских систем — 6910 (+44) единицы;
  • РСЗО — 814 (+1) единицы;
  • средств ПВО — 547 (+0) единиц;
  • самолетов — 318 (+1) единиц;
  • вертолетов — 317 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5280 (+11) единиц;
  • крылатых ракет — 1531 (+0) единица;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9271 (+22) единиц;
  • специальной техники — 981 (+5) единиц.
Потери РФ в войне
Утраты русской армии в войне. Фото: Генштаб

Напомним, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.

Добавим, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.

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