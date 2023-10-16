Потери армии РФ по состоянию на 16 октября: статистика Генштаба
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 800 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли немало военной техники, среди которой есть вертолет, БпЛА и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные враги
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 860 захватчиков.
Также украинские военные оставили противника без 17 танков, 23 бронемашины, 44 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 самолет, 1 вертолет, 11 БпЛА, 22 единиц автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.
Потери оккупантов на 15 октября:
- личного состава — около 288630 (+860) человек;
- танков — 4965 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин — 9385 (+23) единиц;
- артиллерийских систем — 6910 (+44) единицы;
- РСЗО — 814 (+1) единицы;
- средств ПВО — 547 (+0) единиц;
- самолетов — 318 (+1) единиц;
- вертолетов — 317 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5280 (+11) единиц;
- крылатых ракет — 1531 (+0) единица;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9271 (+22) единиц;
- специальной техники — 981 (+5) единиц.
Напомним, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Россиянам удалось восстановить силы, после чего они начали активные наступательные действия в районе Макеевки и на Купянском направлении.
Добавим, российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 октября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отбивать вражеские атаки.
Читайте Новини.LIVE!